احتفلت اليوم الأمانة العامة بالجامعة العربية، بيوم الوثيقة العربية، تحت عنوان "الأرشيفات العربية: الواقع والمأمول" بمشاركة عدد من الموثقين العرب ودور النشر للوثائق.

وأكد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، أهمية الأرشيف الوثائقي الذى يمثل جزءاً لا يتجزأ من الموروث الثقافي العربي وأحد مقومات الهوية الوطنية للأمة العربية والذى يُعد الحفاظ عليه مسئولية قومية.

وقال في كلمته خلال الاحتفال، إن الجامعة حرصت دوماً على تقديم الدعم السياسي والمعنوي اللازم لهذه القضية المهمة، ووضعت استراتيجية عربية موحدة بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 2016.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية اشتملت على ميثاق عربي للأرشيف يهدف إلى النهوض بهذا القطاع فى الدول العربية وتطويره مواكبةً للتقدم الجاري فى هذا المجال.

وتابع أن هذه الاستراتيجية حثت على اتباع سياسات أرشيفية عربية موحدة، وتوسيع آفاق التعاون بين الدول العربية فى ميدان الأرشيف لاسيما من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ونشر التوعية بأهمية الأرشيف ودوره فى المجتمع على المستويات العربية والإقليمية والدولية وذلك تحت إشراف الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف.

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الأرشيفات العربية ما تواجهه من محاولاتٍ لطمس هويتها وتزوير مضمونها التاريخي، إضافة إلى تزوير وتشويه التراث الفكري للأمة العربية.

وأشار إلى ما تتعرض له ذاكرة الشعب الفلسطيني يومياً من استلاب واغتصاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يتطلب جهداً استثنائياً من قِبل مجتمع الأرشيفين والوثائقيين في شتى أنحاء العالم للحفاظ على تلك الذاكرة الحية للشعب الفلسطيني.

وهنأ أبو الغيط جمهورية السودان على النجاح الباهر الذى حققته الفعاليات الثقافية التى عُقدت فى مدينة بورسودان والتى اختيرت عاصمة للثقافة العربية لعام 2019، كما وجه التهنئة إلى دولة فلسطين على اختيار مدينة بيت لحم عاصمة للثقافة العربية لعام 2020.