 هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم - بوابة الشروق
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هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 11:23 ص

توصل باحثون أمريكيون إلى أن هرمون "الإجهاد"، وليست الخلايا العصبية، هو من يدير إيقاع الساعة البيولوجية الثابت المتحكم في كل شىء من احتياجات النوم إلى درجة حرارة الجسم.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى تحكم هذا الهرمون الهام في ساعتنا البيولوجية من خلال الجينات الوراثية المميزة جدا، والمعروفة بإسم "جينات الساعة "، وتنشط هذه الجينات بشكل خاص في منطقة ما يسمى "نواة" فوق الحواس من منطقة الدماغ، ومع ذلك فإن هذه المناطق في الدماغ لا ترتبط إرتباطا مباشرا بالخلايا العصبية، مما آثار فضول الباحثين فى جامعة "كوبنهاجن" فى الدنمارك.

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