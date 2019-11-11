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مسؤول عراقي: الوضع في البصرة تحت السيطرة التامة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:30 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:30 م

أكد قائد عمليات البصرة العميد علي مشاري أن الوضع الأمني بالمحافظة تحت السيطرة التامة، وذلك عقب يومين من أعمال عنف تخللت الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال مشاري ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين ـ "إن الخطة الأمنية الخاصة بحماية كافة المؤسسات الحكومية والمهمة في البصرة ما زالت مستمرة؛ تحسبا لأي طاريء أو مظاهرات جديدة تتخللها أعمال عنف واشتباكات في المحافظة".

وأشار إلى وجود مجموعات مندسة ومخربة بين صفوف المتظاهرين، وذلك في محاولة لإشعال الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى على يد المندسين بين المتظاهرين في البصرة.

وتتواصل الاحتجاجات في العراق ضد تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد منذ أوائل أكتوبر الماضي، حيث تشمل مختلف المناطق والنواحي في البلاد.

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