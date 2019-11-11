تركيا ترحل «إرهابيا» أمريكيا وتستعد لترحيل ألماني ودنماركي اليوم

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية أنه تم ترحيل "إرهابي" أمريكي من مسلحي تنظيم داعش اليوم، بينما تتواصل الاستعدادات لترحيل ألماني ودنماركي في وقت لاحق اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إسماعيل كاتاكلي، إنه يجري احتجاز الألماني والدنماركي في مركزي ترحيل حيث تتواصل الإجراءات الخاصة بهما.

وأضاف أنه تم أيضا "الانتهاء من إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، ليتم ترحيلهم الخميس القادم".

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن يوم الجمعة الماضي أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم بدءا من اليوم الاثنين، دون أن يوضح الترتيبات الخاصة بعمليات الترحيل.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام أن لدى أنقرة 1149من عناصر داعش في سجونها، 737 منهم أجانب.