 «برلين» تحذر «طهران» من مغبة عدم وفائها بالتزاماتها النووية - بوابة الشروق
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«برلين» تحذر «طهران» من مغبة عدم وفائها بالتزاماتها النووية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 5:59 م

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، إيران بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى .

وحذر الوزير الألماني - في تصريح اليوم / الاثنين / قبل اجتماع مقرر عقده في (بروكسل ) مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي - من مغبة عدم وفاء (طهران ) بالتزاماتها، لافتا إلى أن القوى الكبرى بصدد إطالق "آلية " لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

وأكد ضرورة الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة" الاتفاق النووي " مشيرا إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن القوى الكبرى تحتفظ بالحق في استخدام كافة الآليات المنصوص عليها في الاتفاق .

وكانت إيران قد أعلنت - في وقت سابق - استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة "فوردو" ، في انتهاك للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران، والقوى الكبرى " ألمانيا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وروسيا ، والصين ، والولايات المتحدة" في (فيينا ) .


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