الإعلان عن تشكيل المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

أسفرت اجتماعات الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي مستوى الخبراء عن تشكيل المجلس التنفيذي الجديد للأكاديمية.

ويضم المجلس التنفيذي الجديد، تسع دول أعضاء هي: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، اليمن، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، السودان.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي عقد اليوم الإثنين بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، السفير كمال حسن علي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، وأعضاء المجلس من مختلف الدول العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.