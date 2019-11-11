الرئيس الصيني يبدأ زيارة لليونان استعدادا لتعزيز الاستثمار هناك

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اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس اليوم الاثنين، حيث تستعد الصين لزيادة الاستثمار في الدولة الأوروبية.

وقال شي عقب الاجتماع: "الأمر ليس مجرد تعاون بين بلدين، بل تعاون بين ثقافتين".

وفي مقال لصحيفة كاتيمريني اليونانية، كتب شي: "من واجبنا رفع مستوى تعاوننا الحالي في جميع القطاعات" والتعلم من "الحكمة العميقة ... للحضارات القديمة".

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، وخلال اجتماعات شي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيسن من المقرر أن توقع اليونان والصين عدة اتفاقيات في قطاعات التجارة والطاقة والمالية".

ويزور شي وميتسوتاكيسن ميناء بيرايوس، أكبر ميناء في اليونان، والذي تسيطر عليه شركة كوسكو الصينية المملوكة للدولة.

ومنحت الحكومة اليونانية شركة كوسكو الشهر الماضي الضوء الأخضر لتحديث الميناء بقيمة 670 مليون دولار.

واستثمرت الصين بالفعل أكثر من 880 مليون دولار في هذا المشروع، وهو أمر أساسي لمبادرة شي للبنية التحتية "الحزام والطريق" عبر القارات.

ومن المقرر أن يشهد شي أيضا افتتاح فرع جديد لبنك الصين في أثينا ويزور الأكروبوليس، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وتأتي الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام، وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذ الصين في أوروبا. وتتفاوض بروكسل وبكين حول اتفاقية استثمار من المقرر الانتهاء منها العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لليونان منذ 11 عاما.