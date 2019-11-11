وزير داخلية فرنسا يشارك في إحياء ذكرى أكثر من 100 الف جندي مسلم قتلوا خلال حروب مختلفة

قام وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستنر" بإحياء ذكرى أكثر من 100 ألف جندي مسلم قتلوا من أجل فرنسا خلال الحروب المختلفة وذلك في المسجد الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال "كاستنر" خلال مراسم إحياء ذكرى هؤلاء الجنود - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين -إن هؤلاء الجنود قدموا من أفريقيا بنفس القوة وبنفس الشجاعة للمشاركة في هذه الحرب وتواجدوا في "المارن" (وهي معركة مهمة بين القوات الألمانية والقوات الفرنسية والبريطانية في الحرب العالمية الأولى) وفي معركة "السوم" (معركة بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى) وفي معكرة "فردان" (أشهر المعارك واطولها أثناء الحرب العالمية الأولى وهي احدى أقدم مدن فرنسا) حيث فقد 70 ألف مقاتل مسلم حياتهم في تلك المعارك .. مشددا على أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى هذه التضحيات.

يذكر أنه في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر عام 1918، انتهت الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.