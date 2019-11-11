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اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 12:32 م

أصيب عدد من المتظاهرين في اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة في مدينة هونج كونج الواقعة على الساحل الجنوبي للصين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، عن مصادر ميدانية قولها إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة احتجاجية تطالب بالتحقيق في ممارسات الشرطة ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي تشهدها هونج كونج منذ 5 أشهر.

يأتي هذا عقب يومين من اندلاع مظاهرات احتجاجية مماثلة تندد بوفاة أول متظاهر خلال المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية في البلاد.

كانت حكومة هونج كونج قد أعلنت الجمعة، عن وفاة طالب جامعي (22 عاما) متأثرا بإصاباته، بمنطقة "شبه جزيرة كولون" الواقعة بجنوب هونج كونج.


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