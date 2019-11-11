تعليم مطروح: نستهدف الكشف على 30 ألف طالب في 150 مدرسة ابتدائية

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة، اليوم، إن مبادرة نور الحياة الرئاسية، والتي تستهدف العلاج والكشف المبكر لأمراض ضعف الأبصار لطلاب الأبتدائي، في مرحلتها الأولى تستهدف نحو 30 ألف طالب بمطروح بمرحلة التعليم الابتدائي بعدد 151 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف صندوق تحيا مصر، وفق إطار تعاوني منظم ومثمر مع مديريتي تعليم مطروح والصحة طبقا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه وجه الإدارات التعليمية بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح المبادرة مع الوصول إلى جميع الطلاب، وتوفير المواصلات لطلاب المدارس بالمناطق النائية، وتحقيق أقصى استفادة مع تذليل كافة العقبات، وضرورة إعلام الأهالي بالمبادرة، وعدم السماح للطلاب بالغياب وقت الفحوصات مع الإعلان عن جدول المبادرة بجميع المدارس.

جاء ذلك، خلال متابعة الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة، صباح اليوم، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار مجانا بمدارس مدينة العلمين.