كشفت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الاثنين، عن فقدان سوق العمل الكندي لنحو 1800 وظيفة في شهر أكتوبر الماضي، حيث ظل معدل البطالة مستقرا عند 5.5%.

وكانت سوق العمل قد أضاف 54 ألف وظيفة في شهر سبتمبر الذي سبقه، بينما يعني فقدان سوق العمل 1800 وظيفة الشهر الماضي هو الفارق بين إضافتها 14300 وظيفة بدوام جزئي وخسارتها 16100 وظيفة بدوام كامل.

وأوضحت الوكالة الكندية أن القطاع الصناعي فقد 23 ألف وظيفة، معظمها في أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، كما فقد قطاع البناء 21 ألف وظيفة، وتراجع عدد الوظائف في فئة الخدمات الأُخرى ب18 ألفا.

وفي فترة الـ12 شهرا المنتهية الشهر الماضي أوجدت سوق العمل الكندية 443 ألف وظيفة في محصلة صافية، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2.4%.