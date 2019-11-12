وزير خارجية النمسا: مواقف إيران من الاتفاق النووي مخيب للآمال

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أكد وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج، أن موقف إيران مخيب للآمال حيث أنها تنسحب أكثر فأكثر من الاتفاق النووي مع القوى الدولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الإثنين خلال مشاركة شالينبرج في اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل.

وذكر البيان أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقش التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إيران إلى اتفاق فيينا.

وأوضح البيان أنه "عندما تعود إيران إلى الطرق القديمة في التصرف فإنها لا تخدمنا فحسب لكنها لا تفعل أيضا شيئا جيداً لنفسها".

وأكد وزير الخارجية النمساوي - وفقا للبيان - أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع جهود الوساطة لضمان الأمن الإقليمي في دول الخليج وإيران.

وجدد البيان النداء إلى جميع الأطراف المعنية التزام ضبط النفس إلى أقصى حد لوقف تصعيد الموقف.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 ناقشوا أيضا عن آخر التطورات في أفغانستان والسودان.