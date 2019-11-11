 إرجاء جلسة لمجلس النواب اللبناني إلى 19من الشهر الجاري لظروف أمنية - بوابة الشروق
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إرجاء جلسة لمجلس النواب اللبناني إلى 19من الشهر الجاري لظروف أمنية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 7:23 م

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد ظهر اليوم الإثنين أنه قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء إلى 19 من الشهر الحالي بسبب الظروت الأمنية.

وقال بري: "نظرا للوضع الأمني المضطرب، قررت إرجاء جلسة الغد الى يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر الحالي بجدول الأعمال نفسه".

وأضاف بري خلال تلاوته بيان كتلته التنمية والتحرير" النيابية بعد اجتماعها، إن "الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو أو أي قانون آخر كما يزعمون هدفها إبقاء الفراغ السياسي".

وأعلن أن "الكتلة قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونواباً رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، او لطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

يأتي قرار بري فيما تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان لليوم الـ 26 على التوالي للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ تلبي طموحات الشعب.


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