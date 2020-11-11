 الصحة: الزيادة في إصابات كورونا طفيفة.. الدولة تتصرف لمواجهة أي خطر محتمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة: الزيادة في إصابات كورونا طفيفة.. الدولة تتصرف لمواجهة أي خطر محتمل

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:40 ص

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الزيادة في إصابات كورونا طفيفة خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الماعز عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن هناك 61 معملًا في جميع محافظات مصر، فضلًا عن المركزية منها، لتحليل عينات فيروس كورونا.

وأكد أن الدولة بكل مؤسساتها تتصرف لمواجهة أي خطر محتمل على المواطنين، مناشدًا المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع إصابات كورونا بشمل يومي، مع توجيه الجهود المناطق الأكثر تأثرًا بالفيروس، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة كافة في هذا الشأن.

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