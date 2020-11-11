أدى وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، لطفي علوان، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي، وسط استياء شعبي على خلفية شبهات فساد تورط فيها الوزير الجديد.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بتعين لطفي علوان، أمس الاثنين، على خلفية استقالة بيرات البيرق من منصب وزير الخزانة والمالية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الأحد الماضي، في خطاب ظهرت فيه خيبة أمله من والد زوجته الرئيس أردوغان، بعدما كان يعد نفسه لخلافته في السلطة.

وأثار إعلان الحكومة بتسمية الوزير الجديد لحقيبة المالية، موجة غضب واسعة في الصحافة التركية؛ بسبب العديد من الشبهات التي تدور حوله منذ أن كان وزيرًا للنقل التركي.

وعلقت وسائل الإعلام التركية على تعيين علوان، خلفًا لصهر أردوغان، معتبرة أن له تاريخًا من التورط في أعمال غير قانونية، منها ما حدث في عام 2014، إذ قام بزيارة إلى ديوان المحاسبة، وحاول إغراء المفتشين الذين قاموا بمراجعة جميع مناقصات ونفقات الوزارة، وقال لهم «يمكننا العمل بعيدًا عن القانون».

كما أثار تعيين علوان موجة سخط لدى أهالي ضحايا حادث قطار تشورلو، الذي راح ضحيته 25 شخصًا، الذي وقع في يوليو 2018، رافضين تعيينه وزيرًا للمالية، خاصة أنهم اعتبروه أحد المتسببين في هذا الحادث، بتقصيره في إجراء إصلاحات لهذا الخط، أثناء فترة توليه حقيبة النقل في تركيا.

ومن جانبه، أوشح موقع "بيرجون" التركي، أن علوان كان أيضًا من ضمن قائمة الأسماء المتورطة في عمليات فساد ديسمبر 2013، التي كادت تطيح بأردوغان وحكومته.

وأضاف الموقع أن الوزير الجديد كان قد اتهم باستخدام البريد العام في الانتخابات المحلية عام 2015، حيث أرسل مليونًا و200 ألف رسالة إلى الناخبين بمدينة مرسين، أثناء فترة الانتخابات هناك، عبر المديرية العامة للبريد التركي، دون أن يدفع أي رسوم.

يذكر أن لطفي علوان كان عضوًا في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، ثم تولى منصب وزير النقل في حكومة أردوغان الثالثة وحكومة أحمد داوود أوغلو الأولى، ونائب رئيس الوزراء في حكومة أحمد داوود أوغلو الثالثة.