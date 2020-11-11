استقالات جماعية للنواب المؤيدين للديمقراطية في برلمان هونج كونج

قدمت مجوعة من السياسيين في هونج كونج استقالاتهم بشكل جماعي من البرلمان اليوم الأربعاء احتجاجا على إسقاط أهلية أربعة نواب في وقت سابق من جانب "اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب" الصيني.

وتضم المجموعة 15 نائبا أعلنوا عزمهم الاستقالة، إلى جانب الأربعة المهددين بالاستبعاد، حيث أعلنوا أنهم سوف يستقيلون أولا.

وقال وو تشي واي، رئيس الحزب الديموقراطي، :"نكافح حكومة مستبدة، وندافع عن شعب هونج كونج وعن الديمقراطية".

ولطالما سعى المدافعون عن الديمقراطية من أجل زيادة عدد ممثليهم في برلمان هونج كونج (المجلس التشريعي)، إلا أن الصين اعتمدت على قادة المدينة للحد من أعدادهم، وقد حدثت بالفعل عمليات إقالة سابقة.

وقال وو إنه لا يوجد ما يبرر إسقاط أهلية النواب الأربعة، ووصف الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام بأنها "دمية".