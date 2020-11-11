 الأعضاء السابقون بالشيوخ الموريتاني يطالبون بإعادة العمل بهيئتهم المنحلة - بوابة الشروق
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الأعضاء السابقون بالشيوخ الموريتاني يطالبون بإعادة العمل بهيئتهم المنحلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 1:15 ص

طالب الأعضاء السابقون بمجلس الشيوخ الموريتاني المنحل، بموجب استفتاء دستوري، الرئيس الموريتاني، بإعادة العمل بهيئتهم، معتبرين أنها ألغيت بطريقة غير دستورية.

ونظم أعضاء الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في قلب العاصمة الموريتانية؛ للفت انتباه السلطات الجديدة ورئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتراجع عن قرار سلفه محمد ولد عبد العزيز، بإلغاء مجلس الشيوخ في استفتاء دستوري وصفوه بـ"غير الشرعي" وغير "الدستوري".

وقال محمد سيد، المتحدث باسم الشيوخ المنحل، إن مجلس الشيوخ لا يزال قائمًا ولا مناص من إحقاق الحق بإعادة العمل به والتراجع عن التعديلات الدستورية غير القانونية، التي نظمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

يذكر أنه ظهرت العديد من المطالب بالتراجع عن قرارات كان الرئيس السابق قد اتخذها.

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