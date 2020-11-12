 فيديو.. مسؤول بريطاني: نتكاتف مع الدول العربية في نضالها ضد التطرف - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مسؤول بريطاني: نتكاتف مع الدول العربية في نضالها ضد التطرف

بريطانيا
بريطانيا
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:00 م
رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إن بمشاعر التضامن والأسى بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والنمسا، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بريطانيا لها حصتها من تلك الهجمات.

وأضاف كليفرلي، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن بريطانيا تعمل بشكل حثيث للوقاية من الإرهاب والدفاع عن ذاتها وجيرانها ضده، مؤكدًا أنها تواصل العمل الوثيق مع دول الجوار الأوروبي.

وأشار إلى تقديم بريطانيا المساعدة التقنية للنمسا، خلال إجراءات التحقيق في الحادثة المروعة التي شهدتها العاصمة فيينا في الثاني من نوفمبر الجاري، متابعًا: «سنتكاتف مع الدول الأوروبية والمنطقة العربية في نضالها ضد أشكال التطرف كتنظيم داعش».


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك