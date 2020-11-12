رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إن بمشاعر التضامن والأسى بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والنمسا، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بريطانيا لها حصتها من تلك الهجمات.



وأضاف كليفرلي، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن بريطانيا تعمل بشكل حثيث للوقاية من الإرهاب والدفاع عن ذاتها وجيرانها ضده، مؤكدًا أنها تواصل العمل الوثيق مع دول الجوار الأوروبي.



وأشار إلى تقديم بريطانيا المساعدة التقنية للنمسا، خلال إجراءات التحقيق في الحادثة المروعة التي شهدتها العاصمة فيينا في الثاني من نوفمبر الجاري، متابعًا: «سنتكاتف مع الدول الأوروبية والمنطقة العربية في نضالها ضد أشكال التطرف كتنظيم داعش».





