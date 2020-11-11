رئيس الوزراء السوداني: النزاع في إثيوبيا يهدد الأمن الإقليمي

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن النزاع في إثيوبيا يهدد الأمن الإقليمي، داعيًا إلى وقف النزاع في أديس أبابا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلن الجيش الإثيوبي، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة المركزية دخلت في حرب مع السلطات المتمردة في إقليم تيجراي (شمال إثيوبيا).

وأعلن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، يوم الأحد الماضي، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أسباب الإقالة التي جاءت بعد أيام من إصدار أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيجراي، وفقا لوكالة رويترز.