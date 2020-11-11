تحرير ٤٤٥ محضرا وغلق ٧ منشآت ومجازاة ٢٨٢ موظفا بالغربية

شنت الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة بمركز ومدينة المحلة على المستشفيات والمدارس والمجازر والمخابز والوحدات المحلية والمنشآت الصناعية والغذائية والتجارية، وعدد من المنشآت الأخرى.

وشنت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري حملات، نتج عنها تحرير ٨٣ محضرًا تموينيًا بمخالفات بلغت قيمتها مليوني جنيه، وضبط ١١٠ كيلو جرامات لحوم مذبوحة خارج السلخانة، كما تم غلق منشأتين غذائية خاصة، وتحرير عدد ٤٥ محضر مخالفات، وجنح صحية، ومضبوطات تقدر بحوالي ٣٢ طن أحراز مواد غذائية، تقدر قيمتها بمبلغ ٢٢٨ ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط ٧٩٧ كرتونة رنجة، و٤٦٢ باكتة ملح غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأغلق قطاع التفتيش على المستشفيات والصيدليات بمديرية الصحة ٥ مستشفيات طبية خاصة؛ لمخالفتها شروط التراخيص، ومجازاة ١٨٧ طبيبًا وممرضًا وإداريًا بالمستشفيات، حال المرور عليها؛ لعدم الانتظام في العمل، وضبط كميات من الأدوية المهربة والمخدرة، والغير مصرح بتداولها بلغت قيمتها ١٠٥ آلالف جنيه.

بدورها، شنت مديريات التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة، حملات موسعة في نطاق المركز، أسفرت عن غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية، وإحالة العاملين بها للتحقيق، كما تم إحالة ١٧ عامل بالوحدات الزراعية للشئون القانونية للغياب، وحررت الحملة غرامات بقيمة ١.٩ ملايين جنيه، ضد أصحاب المنشآت الخاصة لعدم التزامهم بقوانين العمل.

وفي نفس السياق، أجرت رئاسة مركز ومدينة المحلة جولة للمرور على الوحدات المحلية، وتلاحظ غياب وانصراف ٧٨ عاملًا من العاملين بالوحدات المحلية بدون إذن، وتم تحويلهم للشئون القانونية، بالإضافة إلى عدم تحصيل متأخرات سنوية تقدر بحوالي ١٦.٥ مليون جنيه لصالح الدولة.

وحررت شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري، محاضر سرقات التيار الكهربائي، وتحرير ٣١٨ محضرًا بهندسة صرف شرق المحلة الكبرى، كما تلاحظ عدم اتخاذ المسئولين إجراءات الحجز الإداري، ووجود تعديات على جسور المصارف والترع، ووجود نواتج تطهير تم إزالتها على الفور.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن إجمالي العائد المادي من هذه الحملة يصل إلى ١٨.٩ مليون جنيه، مؤكداً على استمرار تلك الحملات لمحاربة الفاسدين والتصدي بحزم لكل المخالفات.