عضو بالشيوخ: تخصيص مقاعد للسيدات بالمحليات خطوة في طريق تمكين المرأة

قال الدكتور محمد شوقي عبد العال العناني، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ العلوم السياسية، إن رفع نسبة المرأة في مجلس النواب بالقانون إلى 25%، هو انحياز حقيقي للمرأة.

وأضاف العناني، خلال ندوة "الانتخابات والمواطنة وحقوق الإنسان"، والمنعقدة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، أن هذه النسبة في المحليات هي رقم ضخم، وهو تصحيح لوضع المرأة من الناحية الرقمية.

وأوضح أن تخصيص مقاعد للمرأة في المحليات هي من خطوات الدولة لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه من الضروري الاختيار بالكفاءة.

واعترف بحقيقة عدم الإقبال على الانتخابات؛ نتيجة لثقافة في المجتمع، ضاربًا المثل بنسب التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومعتبرًا أن العمل الحزبي به ضعف ما.

وتابع "حقوق الإنسان في الغرب لا بد ألا نسير وراءها خطوة بخطوة، مثل حق الحرية في التعبير، والتي ربما تمس معتقدًا ما لشخص، لذلك الأمر يحتاج لإعادة نظر عالمية، وإقرار حق احترام الأديان".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ودعم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور الدكتور فتحي فكري مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، والذي أدار الندوة.