قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر منفردة في المنطقة ومناطق أخرى حول العالم، بالتطور الإيجابي للاقتصاد بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن التطور الإيجابي للاقتصاد يرجع إلى الإصلاحات التي قامت بها مصر ما بين عامي 2016 و2019، إضافة إلى المشروعات في البنية التحتية والقطاعية المختلفة.

وأشارت إلى أن مصر تعمل مع المؤسسات التمويلية التنموية، متابعة: «هذه المحفظة الجارية بقيمة 25 مليار دولار في قطاعات متعددة، استمر العمل فيها خلال الجائحة وكان لها مردود إيجابي ممثل في قوة دفع».

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى عقد لقاء مع الاقتصادي الأول من البنك الآسيوي للتنمية، اليوم الثلاثاء، والذي أكد وجود مشروعات هامة مولتها مؤسسته لقطاعات متعددة في مصر.