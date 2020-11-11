اشتباكات بين متظاهرين يمينيين والشرطة في وارسو برغم جائحة كورونا

اشتبك القوميون البولنديون والمتطرفون اليمينيون مع الشرطة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تحدى فيه الآلاف حظرا مفروضا بسبب جائحة كورونا للانضمام إلى "مسيرة الاستقلال" بحسب تسمية المشاركين لها، عبر العاصمة وارسو.



وقالت الشرطة عبر موقع تويتر، إن عددا من الضباط أصيبوا في المناوشات. وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بينما ألقى المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية على الشرطة.



وحمل المتظاهرون أعلاما حمراء وبيضاء بألوان بولندا الوطنية، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "نحن ندافع عن حضارتنا" وسط تواجد مكثف للشرطة، بينما تم إغلاق العديد من الشوارع.



ويتم تنظيم المسيرة في وارسو كل عام في 11 نوفمبر، وهو يوم عيد استقلال بولندا. بينما يقول المنظمون إنها مظاهرة تحتفي بالوطنية، يرى كثيرون أنه احتجاج وطني.