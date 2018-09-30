رئيس الاتحاد الإفريقي يتعافى من فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تعافي أحمد أحمد رئيس الاتحاد، من فيروس كورونا بعدما قضى 12 يومًا في العزل الصحي بالقاهرة منذ 30 أكتوبر الماضي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا اليوم الأربعاء: "30 أكتوبر ثبت إصابة أحمد أحمد بفيروس مورونا، وبعد فترة عزل كاملة بالقاهرة أذن له الأطباء بالرحيل صباح اليوم 11 نوفمبر".

وأضاف البيان: "الآن لم تعد حالته معدية، ومع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات، غادر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المستشفى للعودة إلى منزله في القاهرة (مصر) وصف الأطباء له فترة نقاهة لمدة 20 يومًا على الأقل ، سيتعين عليه خلالها الحد من جهوده لاستعادة طاقته بالكامل".

وأكمل: "يود الرئيس أحمد أن يتقدم شخصيًا بكل صدق بالشكر لجميع الطاقم الطبي بمستشفى السلام الدولي بالقاهرة على دعمهم طوال الـ 12 يومًا الماضية".

وأتم الموقع الرسمي للاتحاد: "كما يود الرئيس أن يشكر العمل الذي قام به نواب رئيس الاتحاد، وكذلك الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذين قاموا بمهام معينة لم يتمكن الرئيس من إنجازها في ذلك الوقت".