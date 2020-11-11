مئات المشككين في كورونا يتظاهرون في شمال ألمانيا

تجمع قرابة 650 شخصا من المشككين في كورونا، اليوم الأربعاء، في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا وارتكبوا أثناء ذلك مخالفات لقواعد التباعد المكاني وارتداء الكمامة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أشارت متحدثة باسم الشرطة إلى تكرار المخالفات لمرسوم الحد من الجائحة، وقالت إن أفراد الشرطة نبهوا المشاركين مرارا عبر مكبرات الصوت للالتزام بقواعد التباعد وارتداء الكمامة، ولفتت إلى أن هذه التنبيهات لم يكن لها تأثير في بداية الأمر.

كانت مجموعة "كورونا إينفو تور"، دعت إلى هذه المظاهرة تحت اسم " توضيح لموضوع حقائق كورونا"، وتنظم هذه المجموعة احتجاجات معارضة لتدابير مكافحة كورونا في كل أنحاء ألمانيا.