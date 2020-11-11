وفد الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، المهندس محمد أحمد والمهندس محمد أسامة ممثلي المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، حيث استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة.

وعقب اللقاء توجه ممثلي المكتب الفني إلى قرى السمطا بحرى والسمطا قبلى وأبومناع غرب بمدينة دشنا وقرية العمرة بمدينة أبوتشت؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن القرارات الصادرة عن إجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد فى سبتمبر الماضي رافقهما الدكتور علاء شاكر والأستاذة نجلاء حارس مسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة ورؤساء القرى المستهدفة.

وأوضح الداودي أن الزيارة تأتى ضمن مجموعة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المحافظات التي تُنفذ بها المبادرة للاطلاع ميدانياً على الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة وسبل دفع العمل لإنهائها بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بخطى متسارعة للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة وفقا للجداول الزمنية المُحددة لها.