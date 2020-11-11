 بايدن: انتقال السلطة «يمضى قدما» رغم رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: انتقال السلطة «يمضى قدما» رغم رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:19 ص

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن انتقال سلطات الرئاسة يمضى قدما برغم الحواجز التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يرفض ترامب قبول فوز بايدن في الانتخابات ويمضي في الطعون القانونية.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي "بدأنا بالفعل في نقل السلطة، قطعنا شوطا كبيرا"، مضيفا أن رفض ترامب "لا يغير التحرك على الإطلاق".

وقلب ترامب وإدارته الانتقال الرئاسي المعتاد رأسا على عقب، وهي عملية ضخمة تشهد نقل السيطرة على حكومة الولايات المتحدة، من السياسة الخارجية وحتى القضايا المحلية ، من إدارة إلى أخرى في أقل من ثلاثة أشهر.

وتحتجز إدارة ترامب حاليا ملايين الدولارات التي تم تخصيصها لرئيس جديد لتسهيل انتقال سلس للحكومات.

وقال بايدن اليوم إن فريقه قادر على المضي قدما حتى دون الوصول إلى الأموال الحكومية.

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