بايدن: طعن الجمهوريين ضد أوباماكير «قاس ببساطة»

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن طعن الجمهوريين أمام المحكمة العليا ضد نظام الرعاية الصحية "أوباماكير"، الذي وسع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية بشكل كبير "قاس ببساطة ومثير للانقسام بلا داع".

وقال في خطاب عن قانون الرعاية بأسعار معقولة، كما هو معروف رسميا "هذه القضية تمثل أحدث محاولة من قبل أنصار أيديولوجية اليمين المتطرف لفعل ما أخفقوا فيه مرارا لفترة طويلة".

وأضاف: "هذا الجهد لتجاوز إرادة الشعب الأمريكي، وأحكام المحاكم السابقة، وأحكام الكونجرس، من وجهة نظري، هو ببساطة قاس ومثير للانقسام بلا داع".

وقال بايدن إن المرافعة ستحدد ما إذا كانت تغطية الرعاية الصحية لأكثر من 20 مليون شخص "ستنتهي وسط أسوأ جائحة في البلاد منذ قرن".

وتعهد بأنه بمجرد توليه منصبه في كانون ثان/يناير، فإن إدارته "ستكثف إجراءات حماية الرعاية الصحية بشكل كبير، وستحصل على تغطية شاملة للأمريكيين، وستخفض تكاليف الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن".