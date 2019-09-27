4 قتلى جراء اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بانتشال أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن القتلى الأربعة من بين خمسة أشخاص فقدوا جراء الاصطدام.