 4 قتلى جراء اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط - بوابة الشروق
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4 قتلى جراء اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 11:43 ص

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بانتشال أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن القتلى الأربعة من بين خمسة أشخاص فقدوا جراء الاصطدام.

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