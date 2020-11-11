عقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى نيسان المدنية ضد كارلوس غصن

تعقد جلسة الاستماع الأولى في دعوى شركة نيسان موتور ضد كارلوس غصن في مدينة يوكوهوما اليابانية بعد غد الجمعة، في إطار جهود شركة صناعة السيارات اليابانية للمطالبة بتعويض قدره 10 مليارات ين (95 مليون دولار) من رئيسها السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوبو جوهارا، المدعي العام السابق ومنتقد النظام القضائي الياباني، قوله إنه وفريق من المحامين سيمثلون غصن في القضية المدنية، التي رفعتها نيسان في فبراير الماضي.

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان آنذاك إنها تسعى إلى "استرداد جزء كبير من الأضرار المالية التي تعرضت لها الشركة من جانب رئيسها السابق نتيجة سنوات من سوء السلوك والنشاط الاحتيالي".

يذكر أنه تم اعتقال غصن - 66 عاما، في نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وكان يواجه محاكمة جنائية في اليابان حتى هرب بشكل مثير إلى لبنان في نهاية ديسمبر من العام الماضي. في حين قد لا يواجه الرئيس التنفيذي السابق للشركة محكمة يابانية، إلا أن آخرين في دائرته لا يزالون متورطين في الإجراءات القانونية.