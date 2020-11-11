سجلت شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، خسائر قدرها مليار و369 مليون و6 آلالف ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بأرباح 8ر401 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأعلنت الشركة أن خسائرها في الربع الثالث من العام الحالي 2020 بلغت 7ر192 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل أرباح بـ 8ر86 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة والتي تمتلك استثمارات وحصصا مؤثرة في العديد من الشركات المحلية والعالمية، في بيان لها اليوم الأربعاء "إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية"، وأيضا" انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع الخسائر الأخرى وكذلك إرتفاع مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية".