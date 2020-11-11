 جمعة يستجيب لمحافظ أسوان بخفض زيادة القيمة الإيجارية لـ5% بإسكان الأوقاف - بوابة الشروق
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جمعة يستجيب لمحافظ أسوان بخفض زيادة القيمة الإيجارية لـ5% بإسكان الأوقاف

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:54 م

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استجابة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للمطلب الذي تقدم به، بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات بإسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديد، بناءً على مطالب المنتفعين بهذه الوحدات.

وقال عطية إن وزير الأوقاف أورد أن هيئة الأوقاف المصرية وافقت على خفض الزيادة السنوية إلى 5% بدلاً من 10%، كما وافقت الهيئة على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقاً للشروط والضوابط المنظمة والتى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقداً والباقى على عشر سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة، أو سداد نسبة 50% نقداً والباقي على ثلاث سنوات بدون فائدة.

يذكر أن اللواء أشرف عطية عقد لقاءً مع ممثلي المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف، حيث تمت مخاطبة وزير الأوقاف؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين المقيمين في هذه الوحدات السكنية، وتم تكليف مديرية الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن الأسلوب الأمثل لاستثمار المباني الخدمية، والإسراع في إنشائها؛ لتحقيق أكبر عوائد منها، وتشمل مولين تجاريين وحضانتين، فضلاً عن سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.


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