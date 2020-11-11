رئيس جامعة أسيوط يشكل لجانا بالهندسة لإصدار تراخيص المباني

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بإسناد إصدار تراخيص المباني والمنشآت للجامعات بكل محافظة، فقد تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة؛ لتولي عمل الدراسات والتقارير الخاصة بإصدرار تراخيص المدن والمراكز بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وأضاف الجمال، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن لجان جامعة أسيوط لن تتهاون في إصدار أي ترخيص مخالف؛ للحفاظ على أرواح المواطنين على مدار السنوات المقبلة، مشيرًا رئيس جامعة أسيوط أن قرار رئيس الوزراء يقضي على ظاهرة المباني والأبراج المخالفة، التي تتسبب في وقوع ضحايا شهريًا بسبب الانهيارات.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس جامعة أسيوط بدأت بعمل الاشتراطات البنائية العامة والخاصة، والتي تشمل مساحات الشوارع والميادين، وتحديد المناطق التي يتم الموافقة بالبناء وإصدار التراخيص لها من عدمه، بكل منطقة بنطاق محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وتابع حسن أنه خلال نهاية الشهر الجاري يتم الانتهاء من المرحلة الأولى وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية؛ للتنسيق في إصدار التراخيص التي تتولى لجان من كلية الهندسة بالجامعة اعتمادها.