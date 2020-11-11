 قضايا الإرهاب والهجرة تسيطر على أعمال القمة المصرية-اليونانية في أثينا - بوابة الشروق
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قضايا الإرهاب والهجرة تسيطر على أعمال القمة المصرية-اليونانية في أثينا

علم مصر واليونان
علم مصر واليونان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:15 م
عقدت أعمال القمة المصرية - اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا  اليوم الأربعاء، والتي جمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة  المصرية بسام راضي، في بيان صحفي اليوم، إن القمة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

والتقى السيسي خلال زيارته الرسمية لليونان رئيسة البلاد كاترينا ساكيللاروبولو.

وصرح المتحدث بأن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وسبل تحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما جرى تبادل وجهات  النظر فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث استعرض الرئيس المصري جهود بلاده في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وقد تم التوافق علي تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.

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