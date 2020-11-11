 اكتشاف عدد من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه في تونس العاصمة - بوابة الشروق
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اكتشاف عدد من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه في تونس العاصمة

الاثار المغمورة بالمياه - ارشيفية
الاثار المغمورة بالمياه - ارشيفية
تونس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:05 م
توصل فريق من المعهد التونسي للتراث إلى اكتشاف عدد من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه ذات صبغة أثرية وتاريخية على غاية من الأهمية في ضواحي تونس العاصمة.

وأعلن المعهد التونسي للتراث - في بيان اليوم الأربعاء - أن المجموعة الأثرية المكتشفة تتكون من مراسي حجرية ومعدنية وسبائك من الرصاص إضافة إلى فخاريات متنوعة متألفة من أواني وجرار خزفية.

وترجع هذ الاكتشافات إلى حقب تاريخية متباينة تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة الحديثة والمعاصرة، وتساهم هذه المكتشفات البحرية في إنارة التاريخ البحري للمنطقة.

وتم العثور على هذه القطع الأثرية أثناء القيام بمسح تحت الماء في إطار الدراسة الخاصة بمشروع حماية المنطقة من الانجراف البحري الذي يحظى بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية وتشرف عليه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي تعهدت بالتكفل بنفقات هذا الاكتشاف الأثري عن طريق مكتب دراسات MARITEC.

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