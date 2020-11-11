روسيا تعلن تخصص مليار دولار لدعم سوريا

أعلن رئيس مقر التنسيق بين الهيئات والإدارات الروسية والسورية، ميخائيل ميزينتسيف، تخصيص بلاده أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار شبكات الكهرباء والمجمع الصناعي السوري وأهداف إنسانية أخرى.

وقال ميزينتسيف، خلال كلمة في المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بالعاصمة السورية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لقد خصصت روسيا أكثر من مليار دولار للأغراض الإنسانية وإعادة إعمار شبكات الكهرباء والمجمع الصناعي وتحقيق غيرها من الأهداف لإنسانية".

وأضاف أنه "في إطار تطوير التعاون بين الدولتين وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، تعمل الوزارات والإدارات الروسية خطوة خطوة على مواصلة إنجاز مشاريع مختلفة في مجالات هامة مثل التعليم والطب والإدارة البيئية وبناء المساكن والتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

وأكد أن هناك مركزًا للتعليم المفتوح باللغة الروسية يعمل بشكل فعال في دمشق، حيث حصل أكثر من 100 معلم للغة الروسية على دورة تدريب بهدف رفع مستوى كفاءاتهم المهنية .. مشيرا إلى أن 1319 مواطنًا سوريًا يتلقون اليوم التعليم في مؤسسات التعليم العالي الروسية.

وأوضح أن بلاده وقعت مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مذكرة بشأن إنفاق التبرعات الطوعية لدعم لسوريا في مجال الغذاء بمبلغ 20 مليون دولار في كل من عامي 2020 و2021.