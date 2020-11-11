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أعداد جريدة الشروق
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باكستان ترحب باتفاق إنهاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 9:54 ص

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالاتفاق الذي تم توقيعه بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا من أجل إنهاء الصراع العسكري في منطقة "ناجورنو- قره باغ" عقب شهر من اندلاعه.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن باكستان تؤيد باستمرار حل نزاع "ناجورنو- قره باغ" وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مضيفة: "نرحب بالإعلان الأخيرعن وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف المعنية.. إن الاتفاق الثلاثي الذي سهله الاتحاد الروسي يوفر فرصة متجددة لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز".

وأضافت الوزارة أن إسلام أباد هنأت حكومة وشعب أذربيجان على "تحرير أراضيها"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى عصر من "الاستقرار والازدهار في المنطقة ويمهد الطريق لعودة النازحين داخليا إلى أراضي أجدادهم".

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