رحل عن عالمنا، اليوم، رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد نصف قرن قضاها في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم وأحد أبرز السياسيين البحرينيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية، توفي رئيس الوزراء، الذي يعد أحد أقوى رجال المملكة الخليجية الصغيرة منذ استقلالها، في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال تلقيه العلاج جراء مشاكل صحية، على أن تجرى مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى البحرين، لتقتصر على عدد محدد من الأقارب، في ظل الإجراءات الوقاية والاحترازية التي تتبعها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وخلال فترة ولايته التي امتدت لنحو 5 عقود، كان رئيس الوزراء البحريني الراحل شخصية رئيسية في المملكة البحرينية، فهو أبرز السياسيين البحرينيين، الذي شغل منصب رئيس وزراء البحرين مُنذ عام 1970، وتحديدا قبل عام على استقلال البحرين، في 15 أغسطس 1971.

قبل رحيله، كان الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، المولود في عام 1935، يحمل رقم أطول فترة لرئيس وزراء حالي في العالم، بالرغم من فقدانه بعض سلطاته بموجب دستور 2002، حيثُ أصبح للملك سلطة تعيين الوزراء وإقالتهم إلى جانب مجلس النواب البحريني.

في التقرير التفاعلي التالي، ترصد "الشروق" أبرز المناصب التي تدرج فيها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال 7 عقود قضاها في خدمة وطنه.