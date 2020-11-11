دوت أصوات الرعد بشدة وموجات من البرق أضاءت سماء الكويت مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء.

ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، المواطنين والمقيمين باتخاذ الحذر، جراء عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى إبلاغ غرفة العمليات حال حدوث أي طارىء جراء عدم استقرار الطقس.

كانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد توقعت أن يكون الطقس غير مستقر في الكويت خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الخميس المقبل، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في البحر.