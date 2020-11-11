 أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت .. والداخلية تطالب بتوخي الحذر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت .. والداخلية تطالب بتوخي الحذر

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:12 ص

دوت أصوات الرعد بشدة وموجات من البرق أضاءت سماء الكويت مساء اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء.
ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، المواطنين والمقيمين باتخاذ الحذر، جراء عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى إبلاغ غرفة العمليات حال حدوث أي طارىء جراء عدم استقرار الطقس.
كانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد توقعت أن يكون الطقس غير مستقر في الكويت خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الخميس المقبل، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في البحر.

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