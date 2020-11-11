 وزير التعليم: ما لا أقوله على صفحتي الرسمية أو الخاصة بالوزارة إشاعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: ما لا أقوله على صفحتي الرسمية أو الخاصة بالوزارة إشاعة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:42 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواقع التواصل الاجتماعي مرجع خصب لأي شخص يرغب في قول أي شيء دون مساءلة، معقبًا: «نقع فريسة سهلة جدا لمن يحاول استنزافنا».

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن «ما لا يقوله على صفحته الرسمية أو الخاصة بالوزارة فهو إشاعة»، ذاكرًا أن الناس يصدقون الإشاعات أكثر من الحقيقة.

وتابع: «مابيجيلناش فرصة نتكلم عن التعليم من كثرة الإشاعات»، مضيفًا أن بعض هذه الأكاذيب مقصودة وبعضها غير متعمدة.

وشدد على ضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها أي مشكلة بخصوص الدراسة.

وأكد أنه ليس من الوارد نهائيًا إلغاء عام دراسي تحت أي مسمى من المسميات، متابعًا: «سنكمل العام ونستكمل الامتحانات تحت أي ظروف».

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