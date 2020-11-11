غرق 5 مهاجرين بعد انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي

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غرق 5 أشخاص بعد انقلاب قارب يقل نحو 100 مهاجر بينهم أطفال وحديثو الولادة قبالة الساحل الليبي، حسبما ذكرت منظمة الإغاثة الإسبانية "أوبن آرمز" عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم المنظمة في إيطاليا إن عملية الإنقاذ التي أجراها طاقم سفينة "أوبن آرمز" استغرقت عدة ساعات.

وفي وقت لاحق، أعلنت المنظمة أنه تم إنقاذ جميع الأطفال. واتهمت الحكومات والسلطات "بالتخلي" المتكرر عن المهاجرين وتركهم في البحر لأيام.

وتغادر القوارب الصغيرة التي تقل مهاجرين ليبيا وتونس منذ أشهر وعادة ما تحاول الوصول إلى إيطاليا.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، سجلت إيطاليا ما يقرب من 31 ألف مهاجر وافد عام 2020 حتى الآن، مقارنة بنحو 10 آلاف خلال نفس الفترة من العام الماضي.