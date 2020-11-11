 وقف الاختبارات والتكليفات بكليات جامعة دمياط لمدة أسبوعين - بوابة الشروق
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وقف الاختبارات والتكليفات بكليات جامعة دمياط لمدة أسبوعين

جامعة دمياط
جامعة دمياط
حلمي ياسين:
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 5:58 م
وجه السيد محمد دعدور، السادة عمداء الكليات، بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس، بوقف الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك جميع المهام والتكليفات التي تعتمد بالأساس على الكتاب الجامعي، ولمدة أسبوعين (قابلين للتمديد) أو لحين حل مشكلة  المكتبة الخاصة بالجامعة، التي تلاحظ تكدس الطلاب أمامها، أيهما أقرب؛ وذلك حرصاً على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، أوفد رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، لجنة برئاسة مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى تلك المكتبة الخاصة لحثها على البحث عن آليات لحل مشكلة التكدس والعمل على راحة الطلاب وحسن معاملتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك