وقف الاختبارات والتكليفات بكليات جامعة دمياط لمدة أسبوعين

وجه السيد محمد دعدور، السادة عمداء الكليات، بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس، بوقف الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك جميع المهام والتكليفات التي تعتمد بالأساس على الكتاب الجامعي، ولمدة أسبوعين (قابلين للتمديد) أو لحين حل مشكلة المكتبة الخاصة بالجامعة، التي تلاحظ تكدس الطلاب أمامها، أيهما أقرب؛ وذلك حرصاً على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.



وفي السياق ذاته، أوفد رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، لجنة برئاسة مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى تلك المكتبة الخاصة لحثها على البحث عن آليات لحل مشكلة التكدس والعمل على راحة الطلاب وحسن معاملتهم.