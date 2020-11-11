حكم بالإعدام شنقًا لقاتل النقيب عمر عبدالعظيم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم إسلام إمام عطوة سليمان، أحد المتهمين بقتل النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية.

وكان النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، استشهد بطلق ناري على يد لصوص، مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس – أبو حماد، وذلك بعدما انتقل مع قوة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا أنه وحال نزول القوات لضبط الجناة، بادر المتهمون بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاده.

وتبين أن مرتكبي الواقعة كلًا من: محمود.م، وشهرته محمود الزونجي، عاطل، مُقيم بقرية السعادات، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، سبق اتهامه في 14 قضية ما بين قتل وسرقة بالإكراه وتجارة مُخدرات وسلاح واستعراض قوة وشروع في قتل، وشقيقه محمد الزونجي، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا ما بين تجارة مُخدرات وحيازة أسلحة بدون تراخيص واستعراض قوة، وأربعة آخرين.

وتبين أن المتهمين اختبأوا داخل إحدى مزارع الدواجن المهجورة بكفر محمد جاويش، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعقب تحديد مكان اختبائهم وبعد مطاردة استمرت 3 ساعات، لقي خمسة منهم مصرعهم، فيما تم ضبط المتهم السادس، ويُدعى إسلام إمام عطوة سليمان، وبحوزة المتهمين قنابل وأسلحة نارية ومبالغ مالية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة السادس إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.