شاهد لحظة خروج المصري صدام كيلاني صاحب أطول غطسة في التاريخ من البحر

كسر الفرعون المصري صدام كيلاني كسر الرقم القياسي لرياضة الغطس تحت الماء، في الساعة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، بتحقيق أطول غطسة في التاريخ، بعد قضائه مايقرب من 145 ساعة تحت مياه البحر الأحمر في مدينة دهب، جنوب سيناء.

ووثقت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحدث العالمي للحظة خروج كيلاني من مياه البحر، بعد قضائه 145 ساعة في مياه البحر الأحمر، منذ الساعة الثالثة مساء الخميس الماضي.

https://fb.watch/1HJ_DFTEaL/

وبذلك تمكن صدام 32 عاما، من التفوق على الغطاس التركي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الذي قصي 142 ساعة و40 دقيقة تحت الماء.

وتجمع المصطافين والمهتمين برياضة الغطس في دهب أمام الشاشات التي تنقل صورة صدام مباشرة من قاع البحر، وفور كسره الرقم القياسي توالت الصيحات والتصفيق والاحتفالات على انغام الأغنية الوطنية الشهير "عملوها الرجالة".

كان فريق طبي متخصص يشرف على الحالة الصحية لصدام منذ اللحظة الأولى له تحت الماء وحتى اللحظات التي تسبق انتهاء المهمة، إذ يقرر الفريق الموافقة على استمراره للبقاء فترة أطول أم إنهاء المهمة.

حيث صرح الدكتور صارق كبير الفريق الطبي المشرف على متابعة صدام، الساعة الثالثة عصر اليوم، في فيديو مسجل له عبر فيس بوك، إن حالة صدام جيدة، معبرا: "لقد وجدته في حال أفضل مما كان عليه".

ولا يزال الفرعون المصري صامدا تحت الماء، متطلعا لتحقيق رقما قياسيا عالميا جديدة، بتسجيل 150 ساعة، عوضا عن كونه لا يزال صاحب غطسة فى مصر والشرق الأوسط.

وطوال الفترة التي قضاها صدام تحت الماء كان يتناول طعامه المخصص للياقته البدنية، ويصلي ويرسم ويمارس التمارين الرياضية.

وقال صدام في تصريحات صحفية سابقة، إن محاولاته للغطس تهدف لجذب انظار العالم لمصر ومدينة دهب على الأخص، وانه كان يتدرب لكسر الرقم القياسي منذ عام 2015.

حيث تلقى تدريبات لمدة 8 شهور فى حمام سباحة للتدريب على تناول الطعام والشراب تحت الماء، و4 شهور فى البحر، واستغرقت اول غطسة له مدة 30 ساعة، علاوة انه صاحب اطول غطسة فى مصر والشرق الاوسط، فيما حقق غطسات اخرى وصلت ل 53 و76 ساعة فى شرم الشيخ تضامنا مع مرضى السرطان، وبلغت آخر غطسة قبل كسر الرقم القياسي، 100 ساعة و20 دقيقة.