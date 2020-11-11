غرفة أطباء العاصمة الألمانية تقاضي أطباء لمطالبتهم مرضاهم بعدم ارتداء الكمامة

تعتزم غرفة الأطباء في العاصمة الألمانية برلين، مقاضاة أطباء طالبوا مرضاهم بعدم ارتداء كمامات في حجرة الانتظار.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه أوله إيجرت المتحدث باسم الغرفة، اليوم الأربعاء، ليؤكد صحة تقرير إعلامي بهذا الخصوص، وأشار إيجرت إلى أن الغرفة ستحيل هذه الحالات إلى الادعاء العام بدعوى تعريض حياة المرضى للخطر.

وأوضح إيجرت أن من بين الوقائع التي سيتم رفعها للادعاء، حالات الاشتباه في إصدار شهادات بدافع المجاملة، تعفي أصحابها من الالتزام بارتداء الكمامات.

من جانبه، قال جونتر يونيتس، رئيس غرفة الأطباء لإذاعة (آر بي بي)، إن أطباء في برلين لفتوا الانتباه بإطلاقهم ادعاءات مثيرة للريبة أو خاطئة تتعلق بموضوع كورونا في 130 واقعة منذ مارس الماضي.

وذكر يونيتس أن الغرفة أحالت بالفعل العديد من هذه الوقائع إلى الادعاء، وأشار إلى أنه تم إبلاغ مكتب الصحة عن نحو 20 طبيبة وطبيبا، وأضاف أن من الممكن، من وجهة نظر مهنية بحتة، أن يتعرض هؤلاء لغرامات مالية بقيمة تصل إلى 10000 يورو.

في الوقت نفسه، أكد يونيتس أن هذا العدد المعلن للأطباء المحتمل مخالفتهم لقواعد كورونا، يعد ضئيلا بالنسبة لعدد الأطباء في العاصمة والذي يتجاوز 34 ألف طبيب، لكنه وصف هذا التطور بأنه مرعب ومخجل.

وناشد يونيتس الإبلاغ عن أي حالات أخرى إلى غرفة الأطباء بوصفها جهة رقابة مهنية، ومن بين ذلك المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة عن موضوع كورونا.

واختتم يونيتس تصريحاته قائلا إن "حرية الرأي شيء والأكاذيب شيء آخر".