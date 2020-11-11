إدارة ترامب تدفع قدما صفقة بيع أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع قدما عملية بيع أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن وزارته أخطرت الكونجرس بنيتها بيع ما يصل إلى 50 طائرة حديثة من طراز إف- 35 ، و 18 طائرة مسيرة، وذخيرة جو-أرض بقيمة 10 مليارات دولار.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي الكونجرس بصفقة البيع المعتزمة لطائرات إف- 35 لكنها لم تكشف عن عددها. وتأتي عملية البيع بعد أن وقعت الإمارات اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولابد أن يوافق الكونجرس الأمريكي على البيع أولا.

وفي حالة الموافقة على البيع، ستكون الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات الحربية.

وقالت إسرائيل إنها لن تعارض بيع نظام أسلحة أمريكي متقدم للإمارات، في تراجع عن سياستها السابقة التي سعت إلى ضمان عدم حصول أي قوة جوية أخرى في المنطقة على مستوى مماثل من القوة.

وقبيل الإعلان المتوقع، قالت منظمة العفو الدولية إن مبيعات الطائرات المسيرة للإمارات قد تؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى المدنيين في اليمن، حيث تدعم الإمارات حرب السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.