رقم قياسي من العمال البريطانيين فقدوا وظائفهم خلال الصيف الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 310 آلاف بريطاني فقدوا وظائفهم في البلاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين وهو رقم قياسي.

كان الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد أول مجموعة من إجراءات الإغلاق الجزئي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا قد سجل تسريح 181 ألف عامل.

ووصل معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي 8ر4 في المئة بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة تقريبا عن الربع الثاني.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني فإن حوالي 780 ألف بريطاني فقدوا وظائفهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع إعلان الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق في بريطانيا، مددت الحكومة البريطانية برنامج دعم أجور العمال حتى مارس 2021 للحد من عمليات تسريح العمالة من مختلف الشركات.

وبدأ الإغلاق الجزئي الثاني في إنجلترا مع بداية نوفمبر الحالي، وشهد إغلاق الكثير من الشركات والأعمال. وعلاوة على ذلك فإن حالة الغموض التي تحيط بمصير العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، تزيد من حدة حالة الغموض الاقتصادي.