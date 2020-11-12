قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إن الشعب البريطاني قرر مغادرة الاتحاد الأوروبي؛ لأنهم يريدون التغيير، متوقعًا أن تظل العلاقات مع البلدان المجاورة إيجابية ووثيقة.

وأضاف كليفرلي، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن التزامات بريطانيا تجاه الإمارات ودول الخليج لن تتغير، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شدد على مدى تقديرهم للعلاقات طويلة الأمد في المنطقة.

ولفت إلى أن بريطانيا تواصل العمل وتبني على الازدهار وتطور العلاقات الأمنية، وتعزيز العلاقات مع مغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا طويلة وقوية.

وأشار إلى أن العلاقات مع الشعب الأمريكي والرئيس المنتخب جو بايدن ستكون أقوى من أي وقت مضى، موضحًا أن رئاسة بريطانيا لقمة المناخ توفر فرصة للعمل مع إدارة البيت الأبيض الجديدة العام المقبل؛ لتطوير الطاقة الخضراء والمعايير البيئية.