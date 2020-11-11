 أصالة تدعم مكافحات سرطان الثدي في مستشفى بهية.. وتغني لهن الحب والسلام - بوابة الشروق
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أصالة تدعم مكافحات سرطان الثدي في مستشفى بهية.. وتغني لهن الحب والسلام

إيمان محمود:
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 6:03 م
زارت الفنانة أصالة، إلى مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، اليوم الأربعاء، بصحبة ابنتها شام الذهبي، لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر.

وحرصت أصالة على تقديم الدعم النفسي للمريضات اللائي شاركناها بقصصهن الملهمة مع المرض اللعين.

وقالت أصالة فى كلمتها إن التعب الجسدى ينتج عن التعب النفسى، والذى لابد من محاربته والتغلب عليه وعدم الاستسلام لليأس، مشيرة إلى أن مستشفى بهية بمثابة بيت كبير يحتضن النساء اللائي يعانين من مرض سرطان الثدي، ويبعث بطاقة حب وأمل لهن.

واختتمت الزيارة بالغناء معهن حيث رددت كلمات أغنيتها الشهيرة "الحب والسلام".

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