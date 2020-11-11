ماليزيا تفحص بيانات الاختبارات السريرية قبل شراء لقاح كورونا

قال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، إن ماليزيا بحاجة إلى مراجعة بيانات المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية وفحصها بدقة قبل تقديم أي التزام بشأن شراء لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).



وذكر نور هشام أن ماليزيا لم تقم بعد بمراجعة الاختبارات السريرية من ناحية الأمن والفعالية.



وأضاف في تصريح للصحفيين، وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم الأربعاء: "نحن بصدد مراجعة تفاصيل هذا الأمر. وفي الوقت الحالي، هناك 11 لقاحًا لـ(كوفيد-19) في مرحلة التجربة السريرية".



كما أعرب نور هشام عن قلقه حيال الطفرة المحتملة للفيروس الذي سيتسبب في إصابة المتعافين من كوفيد-19 وقد يؤثر هذا التطور على اللقاح الذي تم تطويره مسبقا.



وأوضح: " كما تقلق الوزارة من التقارير التي تفيد بحدوث طفرات، مثل مزارع المنك في الدنمارك، كانت هناك حالات لطفرة مرتبطة بالحيوانات وتأثيرات لا نعرفها حتى الآن".



وتابع أن الوزارة تحث باستمرار على استخدام أساليب المحافظة على الصحة العامة لأنها اثبتت نجاحًا ملموساً في السيطرة على انتشار الأمراض المعدية مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وفيروس كورونا.